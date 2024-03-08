"Бенфика" с Трубиным спаслась от поражения в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (видео)

Лиссабонцы вырвали ничью в домашнем поединке с шотландским "Рейнджерсом".

Португальская "Бенфика" украинского голкипера Анатолия Трубина на своем поле сыграла вничью с шотландским "Рейнджерс" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Поединок на "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне завершился со счетом 2:2 .

Первыми в этой встрече забили гости – уже на 7-й минуте отличился Том Лоуренс.

Перед перерывом команды обменялись голами. На 45+2-й минуте Анхель Ди Мария сравнял счет, реализовав пенальти. Однако на 45+5-й минуте после провала обороны лиссабонцев за "Рейнджерс" забил Дуджон Стерлинг.

Во втором тайме подопечные Роджера Шмидта сумели отыграться во второй раз в этом поединке. На 67-й минуте мяч в собственные ворота срезал защитник гостей Коннор Голдсон.

Трубин вышел в стартовом составе "Бенфики" и провел на поле полный матч. За всю игру он пропустил два гола и совершил три сейва.

Обзор матча "Бенфика" – "Рейнджерс"

Будет добавлен в скором времени.

Ответный матч между "Рейнджерс" и "Бенфикой" состоится в четверг, 14 марта, в шотландском Глазго.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы состоится 15 марта.

Напомним, финал Лиги Европы запланирован 22 мая в ирландском Дублине на стадионе "Авива".

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