"Бенфика" с Трубиным в голевой перестрелке с "Монако" вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов (видео)

Команды сыграли в результативную ничью, которая в итоге вывела "орлов" в следующую стадию.

"Бенфика" украинского голкипера Анатолия Трубина сыграла вничью с "Монако" в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на "Эштадиу да Луж" в Лиссабоне завершился со счетом 3:3 .

Хозяева поля открыли счет на 22-й минуте усилиями Керема Актюркоглу. Через десять минут "монегаски" отыгрались благодаря голу, который забил Такуми Минамино.

На 51-й минуте гости вышли вперед – отличился Эльес Бен Сегир. На 76-й минуте "орлы" сделали счет снова равным – пенальти реализовал Евангелос Павлидис.

На 81-й минуте "монегаски" забили в третий раз – точный удар нанес Джордж Иленикена. Но на 84-й минуте Оркун Кекчю вырвал для лиссабонцев ничью и путевку в 1/8 финала, ведь в первой игре "Бенфика" на выезде одолела "Монако" (1:0).

Трубин, который является основным вратарем "Бенфики", полностью отыграл оба матча португальского клуба против "Монако".

Обзор матча "Бенфика" – "Монако"

Будет добавлен в скором времени.

Жеребьевка 1/8 финала, 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 21 февраля.

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