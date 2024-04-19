"Бенфика" с Трубиным в серии пенальти проиграла "Марселю" и вылетела из Лиги Европы (видео)

"Орлы" потерпели минимальное поражение в ответном матче, после чего также уступили в серии 11-метровых.

"Бенфика" украинского голкипера Анатолия Трубина на выезде уступила "Марселю" в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Поединок на стадионе "Велодром" в Мерсале завершился со счетом 1:0 .

В первом поединке "Бенфика" дома одолела "Марсель" со счетом 2:1. В ответном матче "провансальцы" забили на 79-й минуте – отличился Фарис Мумбанья.

Таким образом, счет по сумме двух матчей стал 2:2 и игра перешла в экстра-таймы, где команды не смогли поразить ворота друг друга. Так что судьба путевки в полуфинал определялась в серии пенальти, где точнее были футболисты французского клуба – 4:2.

Трубин вышел в стартовом составе "орлов" и отыграл полный матч. Ни один из четырех ударов в серии пенальти украинский вратарь отбить не смог.

Обзор матча "Марсель" – "Бенфика"

Будет добавлен в скором времени.

В полуфинале "Марсель" померяется силами с "Аталантой", которая в 1/4 финала сенсационно выбила из турнира "Ливерпуль".

Другую путевку в финал Лиги Европы разыграют "Байер" и "Рома", которые в четвертьфинале прошли "Вест Хэм" и "Милан" соответственно.

Первые встречи 1/2 финала Лиги Европы запланированы на 2 мая, ответные игры – 9 мая. Финал турнира состоится 22 мая в ирландском Дублине на стадионе "Авива".

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