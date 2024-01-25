"Бенфика" с Трубиным в серии пенальти сенсационно вылетела в шаге от финала Кубка португальской лиги (видео)

"Бенфика" с украинцем Анатолием Трубиным в воротах вылетела от "Эшторила" в полуфинале Кубка португальской лиги. Основное время матча завершилось вничью 1:1, после чего лиссабонский гранд уступил в серии пенальти – 4:5.

Первыми в этом поединке забили игроки "Эшторила" – на 16-й минуте отличился французский полузащитник Рафк Гитан.

На старте второго тайма "орлы" отыгрались усилиями аргентинского защитника Николаса Отаменди, который нанес точный удар на 58-й минуте.

Несмотря на тотальное преимущество – за весь матч "Бенфика" нанесла 19 ударов против 3 у соперника (в створ ворот – 5:1), лиссабонцам не удалось вырвать победу. По ожидаемым голам (xG) "орлы" превзошли "Эшторил" – 4,18 на 0,21, однако при ничейном счете судьба путевки в финал определялась в серии пенальти.

Трубин сумел отбить один из ударов в серии пенальти, но этого оказалось недостаточно. "Эшторил" выиграл серию послематчевых 11-метровых и в финале турнира сыграет с "Брагой".

Обзор матча "Бенфика" – "Эшторил"

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