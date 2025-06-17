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"Бенфика" с Трубиным закамбэчила против "Бока Хуниорс" на Клубном чемпионате мира-2025 (видео)
"Орлы" уступали с разницей в два мяча, но сумели спастись от поражения.
"Бока Хуниорс" и "Бенфика" сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Клубного чемпионата мира-2025 по футболу. Поединок на стадионе "Хард Рок" в Майами-Гарденс завершился со счетом 2:2.
Аргентнинский клуб дважды забил в середине первого тома – на 21-й и 27-й минутах соответственно отличились Мигель Мерентьель и Родригу Батталья.
Перед самым перерывом португальская команда сократила отставание в счете – пенальти реализовал Анхель Ди Мария.
На 72-й минуте "орлы" остались в меньшинстве – прямую красную карточку получил Андреа Белотти.
Однако это не помешало лиссабонцам избежать поражения – на 84-й минуте паритет в противостоянии восстановил Николас Отаменди.
Вскоре после этого аргентинский коллектив также остался вдесятером – на 88-й минуте прямое удаление заработал Николас Фигаль.
Весь матч в воротах "Бенфики" отыграл украинский голкипер Анатолий Трубин, который пропустил два мяча.
Обзор матча "Бока Хуниорс" – "Бенфика"
В другом матче стартового тура группы C немецкая "Бавария" уничтожила новозеландский "Окленд Сити" со счетом 10:0.
Во втором туре этого квартета "Бенфика" 20 июня сыграет "Окленд Сити", а "Бока Хуниорс" 21 июня будет противостоять "Баварии".
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