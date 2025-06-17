"Бенфика" с Трубиным закамбэчила против "Бока Хуниорс" на Клубном чемпионате мира-2025 (видео)

"Бока Хуниорс" – "Бенфика" / © Associated Press

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"Бока Хуниорс" и "Бенфика" сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Клубного чемпионата мира-2025 по футболу. Поединок на стадионе "Хард Рок" в Майами-Гарденс завершился со счетом 2:2 .

Аргентнинский клуб дважды забил в середине первого тома – на 21-й и 27-й минутах соответственно отличились Мигель Мерентьель и Родригу Батталья.

Перед самым перерывом португальская команда сократила отставание в счете – пенальти реализовал Анхель Ди Мария.

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На 72-й минуте "орлы" остались в меньшинстве – прямую красную карточку получил Андреа Белотти.

Однако это не помешало лиссабонцам избежать поражения – на 84-й минуте паритет в противостоянии восстановил Николас Отаменди.

Вскоре после этого аргентинский коллектив также остался вдесятером – на 88-й минуте прямое удаление заработал Николас Фигаль.

Весь матч в воротах "Бенфики" отыграл украинский голкипер Анатолий Трубин, который пропустил два мяча.

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Обзор матча "Бока Хуниорс" – "Бенфика"

В другом матче стартового тура группы C немецкая "Бавария" уничтожила новозеландский "Окленд Сити" со счетом 10:0.

Во втором туре этого квартета "Бенфика" 20 июня сыграет "Окленд Сити", а "Бока Хуниорс" 21 июня будет противостоять "Баварии".

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