"Бенфика" с Яремчуком уступила чемпионам Португалии в финале Кубка лиги

"Бенфика" с Яремчуком уступила чемпионам Португалии в финале Кубка лиги

Украинцу не удалось выиграть первый трофей с орлами.

30 января состоялся финальный матч Кубка португальской лиги, в котором встречались два лиссабонских клуба - "Бенфика" и действующий чемпион страны "Спортинг". Напряженная дуэль завершилась поражением команды украинского нападающего Романа Яремчука со счетом 1:2.

"Орлы" вышли вперед на 23-й минуте благодаря голу Эвертона. Однако во втором тайме "львы" ответили своими двумя мячами и стали обладателями трофея. На 49-й минуте Гонсалу Инасиу сравнял счет, а на 78-й минуте решающий гол забил Пабло Сарабия.

Яремчук вышел в стартовом составе своей команды и, не отличившись результативными действиями, был заменен на 61-й минуте. Таким образом, 26-летний форвард сборной Украины упустил возможность завоевать первый трофей с португальским клубом.

В нынешнем сезоне Роман провел в составе "орлов" 28 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 5 результативных передач.

В Чемпионате Португалии команда Яремчука идет третьей в турнирной таблице, набрав 44 балла. "Орлов" опережают "Порту" (53 очка) и "Спортинг" (47 пунктов).

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