"Бенфика" с Яремчуком уступила лидеру Примейры, украинец – лучший игрок своей команды

Роман забил единственный гол своей команды.

В центральном поединке 16-го тура чемпионата Португалии "Порту" принимал на своем поле "Бенфику" – 3:1.

Лидер турнирной таблицы Примейры набросал сопернику три гола — отметились Фабиу Виейра, Пепе и Мехди Тареми.

В составе лиссабонского клуба единственным голом отличился украинец Роман Яремчук, забивший во втором подряд матчи чемпионата.

Украинский форвард стал лучшим игроком из своей команды. По версии портала WhoScored Яремчук получил 7,1 балла.

whoscored.com

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