"Бенфика" Трубина и Судакова уволила тренера после проигрыша "Карабаху" в Лиге чемпионов

Бруну Лаже / © Associated Press

Португальская "Бенфика", за которую выступают украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков, уволила главного тренера Бруну Лаже после поражения от азербайджанского "Карабаха" (2:3) в домашнем матче первого тура основной стадии Лиги чемпионов.

Об этом сообщил президент лиссабонского клуба Руй Кошта на послематчевой конференции.

"Хочу сообщить всем болельщикам "Бенфики", что мы только что достигли договоренности с Бруну Лаже, который сегодня покидает пост тренера клуба. Я хотел бы поблагодарить Бруну за все, что он пытался сделать, за все, что он сделал для "Бенфики" и за всю его преданность нашему клубу. Но, к сожалению, пришло время, и мы понимаем, что нужно менять команду", – сказал Кошта.

Также он анонсировал, что уже в ближайшее время будет объявлено имя нового главного тренера клуба.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, главным претендентом на пост наставника "орлов" является именитый португалец Жозе Моуринью, которого в конце августа уволили из турецкого "Фенербахче".

Отмечается, что "Бенфика" уже ведет переговоры с Моуринью, который хочет поскорее вернуться к тренерской работе. Соглашение может быть подписано уже скоро.

Напомним, в матче против "Карабаха" португальский клуб вел в счете 2:0, забив после двух ассистов Судакова, однако затем пропустил трижды. Победу азербайджанской команде принес гол вышедшего на замену украинца Алексея Кащука.