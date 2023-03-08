"Бенфика" уничтожила "Брюгге" с Яремчуком на пути в четвертьфинал Лиги чемпионов (видео)

Лиссабонцы победили 7:1 по итогам двух встреч.

Португальская "Бенфика" на собственном поле разгромила бельгийский "Брюгге" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 5:1 .

Хозяева могли повести в счете уже на 2-й минуте, но гол Жоау Мариу был отменен после просмотра видеоповтора из-за офсайда.

Впрочем, это не помешало лиссабонцам забить дважды еще до перерыва. В конце первого тайма отличились Рафа Силва и Гонсалу Рамуш.

Во втором тайме Рамуш забил во второй раз, оформив дубль. Еще по разу в воротах бельгийцев расписались Мариу, который реализовал пенальти, и Давид Нерес.

"Брюгге" сумел ответить лишь голом престижа на 87-й минуте в исполнении Бьорна Майера.

Украинский форвард "Брюгге" Роман Яремчук вышел в стартовом составе и был заменен на 62-й минуте при счете 3:0 в пользу "Бенфики". В первом тайме украинец заработал желтую карточку.

Обзор матча

Первый матч между клубами завершился победой "Бенфики" со счетом 0:2, так что по сумме двух поединков "орлы" выиграли 7:1 и вышли в четвертьфинал турнира.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов запланирована на 17 марта.

Напомним, в другом матче игрового дня "Челси" взял реванш у дортмундской "Боруссии" и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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