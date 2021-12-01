Бензема делает разницу: "Реал" победил в перенесенном матче и укрепил лидерство в Примере (видео)

Бензема делает разницу: "Реал" победил в перенесенном матче и укрепил лидерство в Примере (видео)

"Сливочные" выиграли пятый поединок чемпионата подряд.

Мадридский "Реал" победил "Атлетик" из Бильбао в перенесенном поединке 9-го тура испанской Ла Лиги. Встреча на "Сантьяго Бернабеу" завершилась со счётом 1:0 .

Единственный мяч в матче был забит на 40-й минуте. Главная атакующая сила "сливочных" Карим Бензема замкнул передачу от Луки Модрича.