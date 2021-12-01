Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Бензема делает разницу: "Реал" победил в перенесенном матче и укрепил лидерство в Примере (видео)

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Бензема делает разницу: "Реал" победил в перенесенном матче и укрепил лидерство в Примере (видео)

Associated Press

"Сливочные" выиграли пятый поединок чемпионата подряд.

Мадридский "Реал" победил "Атлетик" из Бильбао в перенесенном поединке 9-го тура испанской Ла Лиги. Встреча на "Сантьяго Бернабеу" завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в матче был забит на 40-й минуте. Главная атакующая сила "сливочных" Карим Бензема замкнул передачу от Луки Модрича.

  • "Королевский клуб" (36 баллов), выиграв пятый поединок чемпионата подряд, ушел в отрыв на вершине турнирной таблицы Ла Лиги. Команда Карло Анчелотти на 7 очков опережает ближайшего преследователя "Атлетико", хотя у "матрасников" есть игра в запасе.
  • "Атлетик" из Бильбао остался на восьмой позиции с 20 баллами в своем активе.
  • В следующем матче мадридцы 4 декабря в гостях встретятся с "Реалом Сосьедад", баски 6 декабря на выезде сыграют с "Хетафе".
Следующая публикация