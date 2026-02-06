ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
111
Время на прочтение
1 мин

Бензема оформил хет-трик в дебютном матче за "Аль-Хиляль"

38-летний француз стал героем матча чемпионата Саудовской Аравии.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Карим Бензема

Карим Бензема / facebook.com/AlhilalFC

Звездный французский форвард Карим Бензема, который накануне перешел из "Аль-Иттихада" в "Аль-Хиляль", оформил хет-трик в дебютном матче за новый клуб.

38-летний француз забил три гола в выездном матче чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Ухдуда".

Обладатель "Золотого мяча" 2022 открыл счет на 31-й минуте встречи, а после перерыва забил еще два гола, отличившись на 60-й и 64-й минутах. Также Бензема отдал результативную передачу.

Матч завершился разгромной победой "Аль-Хиляля" со счетом 6:0.

Сейчас "Аль-Хиляль" лидирует в чемпионате Саудовской Аравии, опережая "Аль-Наср" на 4 очка, но команда Криштиану Роналду имеет игру в запасе. "Аль-Ухдуд" идет на предпоследней позиции в турнирной таблице.

Следующий матч "Аль-Хиляль" поведет 9 февраля против "Аль-Ахли" из ОАЭ в азиатской Лиге чемпионов, а 13 февраля примет "Аль-Иттифак" в чемпионате Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что украинского полузащитника Руслана Малиновского признали автором лучшего гола месяца в Серии А.

Дата публикации
Количество просмотров
111
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie