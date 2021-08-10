Берегись, Италия: Малиновский после операции вернулся к тренировкам с "Аталантой"

Берегись, Италия: Малиновский после операции вернулся к тренировкам с "Аталантой"

Украинский хавбек полностью восстановился после операции на грыже живота.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский вернулся в общую группу итальянской "Аталанты" после операции на грыже живота, которую ему сделали в начале июля.

Об этом сообщает официальный сайт клуба из Бергамо.

Так что теперь 28-летний футболист вместе с командой готовится к старту нового сезона Серии А. В первом матче чемпионата "Богиня" 21 августа сыграет против "Торино".

Отметим, что Малиновский сыграл за сборную Украины во всех матчах Евро-2020, кроме четвертьфинала против Англии. Перед этим поединком он почувствовал острую боль в животе, поэтому не попал в заявку на игру.

В прошлом сезоне Руслан сыграл за "Аталанту" 42 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 12 результативных передач. С 12 голевыми пасами Малиновский стал лучшим ассистентом Серии А.

Новый сезон Чемпионата Италии начнется 21 августа.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что "Аталанта" отдала в аренду другого украинского полузащитника Виктора Коваленко.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку