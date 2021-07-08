Берегись, Усик: Джошуа нагоняет ужас на украинца тренировками перед потенциальным поединком (видео)

Обладатель четырех поясов усиленно готовится к бою.

Британский чемпион мира по боксу по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа показал, как он упорно тренируется перед потенциальным поединком против украинца Александра Усика.

ЭйДжей опубликовал в Instagram ролик с отработкой с наставником силовых ударов. На видео показано, как Энтони пробивает в защиту мощнейшие апперкоты.

Когда бой Усика против Джошуа?

Ранее промоутер британского чемпиона Эдди Хирн сообщил, что бой Джошуа - Усик состоится 25 сентября в Лондоне на футбольном стадионе "Тоттенхэма".

Усик является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Джошуа. Эй Джей должен был защищать титул в бою с Александром, однако отложил поединок с украинцем, чтобы подраться со своим соотечественником Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Бой между британскими чемпионами наметили на 14 августа в Саудовской Аравии. Однако суд обязал Фьюри провести третий поединок с американцем Деонтеем Уайлдером. Позже WBO анонсировала титульный поединок между Джошуа и Усиком.

Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Усик продемонстрировал форму перед потенциальным боем против Джошуа

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