Берет паузу на неопределенное время: "Мариуполь" пропустит следующий сезон УПЛ

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич заявил, что клуб не будет точно играть в следующем сезоне Украинской Премьер-лиги.

Объекты спортивной инфраструктуры футбольного клуба "Мариуполь" не сохранились, а финансирование команды невозможно.

Об этом Маркевич рассказал в комментарии FanDay.

"Я знаю, например, что "Мариуполь" не будет участвовать в следующем чемпионате. Вся наша инфраструктура разрушена, в этом году будет невозможно проводить финансирование команды.

Насколько я знаю, руководство решило взять паузу. Я не знаю, как будет дальше. Возможно, что-нибудь изменится. Контракты с футболистами на сегодня приостановлены", — сказал Маркевич.

Напомним, что олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан поделилась со своими подписчиками видео о том, как полномасштабное российское вторжение изменило жизнь украинских спортсменов.

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