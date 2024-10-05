Беринчик будет защищать чемпионский титул в андеркарде боя Усик – Фьюри: кто станет его соперником

Для Дениса это будет первая защита пояса WBO в легком весе.

Стало известно, когда свой следующий поединок проведет украинский чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик.

На своей странице в Instagram он сообщил, что будет защищать пояс WBO в бою с бывшим чемпионом мира по версии IBF во втором полулегком весе британцем Джозефом Кординой.

Поединок между Беринчиком и Кординой состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в андеркарде боя-реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Для Дениса это будет первая защита титула WBO в легком весе, который он завоевал в мае 2024 года, раздельным решением судей одолев мексиканца Эмануэля Наваррете.

Отметим, что Кордина 12 октября должен был провести бой с обладателем титула WBC в легком весе Шакуром Стивенсоном, но его пришлось отменить из-за травмы американца.

В послужном списке 36-летнего Беринчика 19 побед (9 – нокаутом) в 19 поединках на профессиональном ринге.

32-летний Кордина имеет 17 побед (9 – нокаутом) и лишь одно поражение, которое потерпел в своем последнем бою. В мае 2024 года Джозеф досрочно проиграл ирландцу Энтони Какаче, потеряв пояс IBF во втором полулегком весе.

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