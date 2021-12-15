Беринчик - Чаниев: где смотреть и ставки букмекеров на чемпионский бой украинца против россиянина

Беринчик - Чаниев: где смотреть и ставки букмекеров на чемпионский бой украинца против россиянина

Денис в шестой раз в карьере будет защищать титул WBO International.

В субботу, 18 декабря, украинский боксер Денис Беринчик проведет поединок с россиянином Исой Чаниевым.

Битва между 33-летним украинцем и 29-летним представителем Российской Федерации станет главным событием вечера бокса, который состоится в ТРЦ "Терминал" в Броварах.

На кону в предстоящем поединке будет стоять титул WBO International в легком весе, которым владеет украинец. Денис будет защищать этот пояс уже в шестой раз.

Где смотреть бой Беринчик - Чаниев

В Украине поединок в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO. Беринчик и Чаниев выйдут в ринг ориентировочно в 22:00 по киевскому времени.

Прогнозы букмекеров на бой Беринчик - Чаниев

По мнению букмекеров, абсолютным фаворитом поединка является украинский боксер. На победу Беринчика можно поставить с коэффициентом 1.08. Успех россиянина - 7.70. Ничья, как наименее вероятный результат в боксе, оценена коэффициентом 34.00.

В последнем бою на боксерском ринге Беринчик 21 марта нокаутировал чилийца Хосе Санчеса. В активе Дениса 15 побед (9 - нокаутом) в 15 поединках.

чилийца Хосе Санчеса. В активе Дениса 15 побед (9 - нокаутом) в 15 поединках. 24 июля Беринчик дебютировал в бою на голых кулаках и победил бывшего бойца UFC Артема Лобова по прозвищу "Русский молот".

бывшего бойца UFC Артема Лобова по прозвищу "Русский молот". Чаниев провел в профи 18 поединков: одержал 15 побед (7 - нокаутом) и трижды проиграл. В последнем бою россиянин в июле нокаутировал казаха Нуртаса Ажбенова.

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