Беринчик - Чаниев: где смотреть и ставки букмекеров на чемпионский бой украинца против россиянина

Денис в шестой раз в карьере будет защищать титул WBO International.
В субботу, 18 декабря, украинский боксер Денис Беринчик проведет поединок с россиянином Исой Чаниевым.
Битва между 33-летним украинцем и 29-летним представителем Российской Федерации станет главным событием вечера бокса, который состоится в ТРЦ "Терминал" в Броварах.
На кону в предстоящем поединке будет стоять титул WBO International в легком весе, которым владеет украинец. Денис будет защищать этот пояс уже в шестой раз.
Где смотреть бой Беринчик - Чаниев
В Украине поединок в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO. Беринчик и Чаниев выйдут в ринг ориентировочно в 22:00 по киевскому времени.
Прогнозы букмекеров на бой Беринчик - Чаниев
По мнению букмекеров, абсолютным фаворитом поединка является украинский боксер. На победу Беринчика можно поставить с коэффициентом 1.08. Успех россиянина - 7.70. Ничья, как наименее вероятный результат в боксе, оценена коэффициентом 34.00.
- В последнем бою на боксерском ринге Беринчик 21 марта нокаутировал чилийца Хосе Санчеса. В активе Дениса 15 побед (9 - нокаутом) в 15 поединках.
- 24 июля Беринчик дебютировал в бою на голых кулаках и победил бывшего бойца UFC Артема Лобова по прозвищу "Русский молот".
- Чаниев провел в профи 18 поединков: одержал 15 побед (7 - нокаутом) и трижды проиграл. В последнем бою россиянин в июле нокаутировал казаха Нуртаса Ажбенова.
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