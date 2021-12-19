Беринчик - Чаниев: лучшие моменты победного боя украинца против россиянина (видео)

Денис выиграл единогласное решение судей.

18 декабря в ТРЦ "Терминал" в Броварах украинский боксер Денис Беринчик одержал победу над россиянином Исой Чаниевым и защитил титул WBO International в легком весе.

Поединок между 33-летним украинцем и 29-летним представителем Российской Федерации длился все отведенные 12 раундов. Беринчику пришлось несладко, ведь соперник в этот раз был очень серьезным. Но Денис продемонстрировал высокую технику и большую смелость, что позволило ему перебоксировать соперника.

В итоге судьи единогласно отдали победу Денису: 116-112, 118-110, 118-111. Отметим. что Беринчик успешно защитил пояс WBO International в легком весе уже в шестой раз в карьере.

Вашему вниманию лучшие моменты победного боя украинца против боксера из РФ.

Для Дениса победа стала 16-й (9 - нокаутом) в 16 поединках на профессиональном ринге.

Чаниев проиграл в четвертый раз в карьере. В его активе 15 побед (7 - нокаутом) в 19 боях.

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