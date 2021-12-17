Беринчик - Чаниев: украинец и россиянин показали вес и провели дуэль взглядов перед боем (видео)

18 декабря Денис будет защищать пояс WBO International в легком весе.
Украинский боксер Денис Беринчик и россиянин Иса Чаниев прошли традиционную церемонию взвешивания накануне боя, который состоится 18 декабря в ТРЦ "Терминал" в Броварах.
Оба боксера показали одинаковый вес - 61,2 килограмма, уложившись в лимит легкой весовой категории (до 61,24 кг).
После взвешивания украинец и россиянин провели дуэль взглядов и пожали друг другу руки.
На кону в предстоящем поединке между 33-летним Бериничиком и 29-летним представителем Российской Федерации будет стоять титул WBO International в легком весе, которым владеет украинец. Денис будет защищать этот пояс уже в шестой раз.
- В последнем бою на боксерском ринге Беринчик 21 марта нокаутировал чилийца Хосе Санчеса. В активе Дениса 15 побед (9 - нокаутом) в 15 поединках.
- 24 июля Беринчик дебютировал в бою на голых кулаках и победил бывшего бойца UFC Артема Лобова по прозвищу "Русский молот".
- Чаниев провел в профи 18 поединков: одержал 15 побед (7 - нокаутом) и трижды проиграл. В последнем бою россиянин в июле нокаутировал казаха Нуртаса Ажбенова.
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