Беринчик – Дэвис: мир бокса отреагировал на поражение украинца в чемпионском бою

В ночь на 15 февраля украинский боксер Денис Беринчик нокаутом проиграл американцу Кейшону Дэвису в бою за звание чемпиона мира по версии WBO в легком весе.

В четвертом раунде поединка, который состоялся на арене "Madison Square Garden" в Нью-Йорке (США), американский претендент нокаутировал украинского чемпиона серией мощных ударов. Перед этим в третьем раунде Беринчик побывал в нокдауне.

Рассказываем, как известные представители боксерского мира отреагировали на результат боя Беринчик – Дэвис.

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"Мой парень сделал свое дело. Я горд за него. Я счастлив. Он вышел туда и сделал все, что нужно, чтобы одержать победу, и теперь он чемпион мира. Он был спокоен, собран, готов. Знаешь, я ему сказал, иди туда, наслаждайся моментом. Я сказал: "Просто иди и получай удовольствие, будь мужчиной".

Я знал, что Беринчик не выдержит его мощности. Поэтому я ему сказал: "Знаешь, не торопись, бери свое время. Ты моложе, физически более сильный боец. Просто иди и наслаждайся моментом, получай удовольствие", – сказал Кроуфорд в интервью FightHype.com.

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"Поздравляем Кейшона Дэвиса и команду. Прекрасное начало года", – написал Лопес в соцсети X.

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"Кейшон точно пытается быть тем, кем он думал, что является. Я не думал, что Беринчик может ему что-то противопоставить, потому что у него реально не было большой силы. Денис действительно пытался превратить бой в грубую драку", – сказал Джонс.

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"Неудача для Дениса Беринчика прошлой ночью. Высококлассный боец, который вернется. Поздравляем Кейшона Дэвиса с тем, что он стал новым чемпионом в легком весе", – говорится в заявлении в соцсети X.

Для Дениса это была первая защита титула WBO в легком весе, который он завоевал в мае 2024 года, раздельным решением судей одолев мексиканца Эмануэля Наваррете.

36-летний Беринчик потерпел первое поражение в своей карьере. До этого Денис одержал 19 побед (9 – нокаутом) в 19 поединках на профессиональном ринге. Он является серебряным призером Олимпийских игр-2012 в Лондоне.

В послужном списке 25-летнего Кейшона теперь 13 побед (9 – нокаутом) и ни одного поражения. Он является серебряным призером Олимпийских игр-2020 в Токио.

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