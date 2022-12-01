Беринчик и Менди "посверлили" друг друга взглядом перед чемпионским боем

3 декабря украинец и француз встретятся уже на ринге.

Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик провел дуэль взглядов с французом Иваном Менди в преддверии их чемпионского поединка.

Оба соперника пришли на традиционную процедуру со своими поясами: Беринчик владеет титулом WBO International, а Менди является чемпионом Европы по версии EBU.

Во время дуэли взглядов боксеры заглянули друг другу в глаза. Стоит отметить, что оба с уважением отнеслись к своему оппоненту, так что обошлось без неприятных моментов, которые иногда могут возникнуть перед поединками.

Поединок 34-летнего украинца против 37-летнего француза состоится 3 декабря в Лондоне на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм". Беринчик и Менди будут боксировать в андеркарде боя между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри и его соотечественником Дереком Чисорой.

В активе Беринчика 16 побед (9 - нокаутом) в 16 поединках на профессиональном ринге. В последний раз Денис выходил на ринг еще в декабре 2021 года, когда в зрелищном поединке победил россиянина Ису Чаниева и в шестой раз в карьере защитил пояс WBO International в легком весе.

россиянина Ису Чаниева и в шестой раз в карьере защитил пояс WBO International в легком весе. В послужном списке Менди 47 выигранных боев (22 - нокаутом), 5 поражений и одна ничья. Последний бой он провел в апреле 2022 года. Победив итальянца Джанлуку Челью, французский боксер стал обладателем вакантного титула EBU.

Читайте также:

Беринчик – Менди: где смотреть бой и прогнозы букмекеров

Беринчик провел открытую тренировку перед боем в андеркарде поединка Фьюри с жертвой Усика (видео)

Абсурдное решение: Фьюри не получит титул абсолютного чемпиона, если победит Усика