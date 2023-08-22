Беринчик, Митрофанов и другие: кто будет биться в андеркарде вечера бокса Усик – Дюбуа

Грандиозное боксерское шоу во Вроцлаве будет состоять из 13 поединков.

В субботу, 26 августа, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF, украинец Александр Усик будет защищать пояса в бою против британца Даниэля Дюбуа.

Поединок Усик – Дюбуа станет главным событием боксерского шоу, которое состоится на "Тарчински Арене" в польском Вроцлаве.

В этот вечер в ринг также выйдут другие известные украинские боксеры, в том числе обладатель титула WBO International в легком весе Денис Беринчик и чемпион WBO Oriental в первом среднем весе Дмитрий Митрофанов.

ТСН Проспорт предлагает вашему вниманию полный список боев, которые состоятся в андеркарде поединка между Усиком и Дюбуа.

Кто будет биться в андеркарде вечера бокса Усик – Дюбуа

Денис Беринчик (Украина) – Энтони Игит (Швеция)

Дмитрий Митрофанов (Украина) – Хамза Шираз (Великобритания)

Даниэль Лапин (Украина) – Аро Шварц (Германия)

Федор Черкашин (Украина) – Анауэль Нгамисенге (Франция)

Василий Чеботарь (Украина) – Джоэль Хулио (Испания)

Рафал Волчецки (Польша) – Роберто Ариаццо (Никарагуа)

Нурсултан Аманжолов (Казахстан) – Лазизбек Мулложонов (Узбекистан)

Александр Соломенников (Украина) – Петр Гудель (Польша)

Адам Хамед (Великобритания) – будет объявлен позже

Зияд Аль Маюф (Саудовская Аравия) – Янош Пензеш (Венгрия)

Брюс Милз (США) – Дамиан Тимощь (Польша)

Ярослав Харцыз (Украина) – Кондрат Чайковски (Польша)

Ранее сообщалось, что Усик похвастался отличной формой перед боем с Дюбуа.

Читайте также:

Усик – Дюбуа: где и когда смотреть чемпионский бой

"Я супертяжеловес, а он – крузер": Дюбуа сделал амбициозное заявление перед боем с Усиком

Усик – Дюбуа: букмекеры определили фаворита боя за звание чемпиона мира