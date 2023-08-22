Беринчик, Митрофанов и другие: кто будет биться в андеркарде вечера бокса Усик – Дюбуа

Грандиозное боксерское шоу во Вроцлаве будет состоять из 13 поединков.
В субботу, 26 августа, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF, украинец Александр Усик будет защищать пояса в бою против британца Даниэля Дюбуа.
Поединок Усик – Дюбуа станет главным событием боксерского шоу, которое состоится на "Тарчински Арене" в польском Вроцлаве.
В этот вечер в ринг также выйдут другие известные украинские боксеры, в том числе обладатель титула WBO International в легком весе Денис Беринчик и чемпион WBO Oriental в первом среднем весе Дмитрий Митрофанов.
ТСН Проспорт предлагает вашему вниманию полный список боев, которые состоятся в андеркарде поединка между Усиком и Дюбуа.
Кто будет биться в андеркарде вечера бокса Усик – Дюбуа
Денис Беринчик (Украина) – Энтони Игит (Швеция)
Дмитрий Митрофанов (Украина) – Хамза Шираз (Великобритания)
Даниэль Лапин (Украина) – Аро Шварц (Германия)
Федор Черкашин (Украина) – Анауэль Нгамисенге (Франция)
Василий Чеботарь (Украина) – Джоэль Хулио (Испания)
Рафал Волчецки (Польша) – Роберто Ариаццо (Никарагуа)
Нурсултан Аманжолов (Казахстан) – Лазизбек Мулложонов (Узбекистан)
Александр Соломенников (Украина) – Петр Гудель (Польша)
Адам Хамед (Великобритания) – будет объявлен позже
Зияд Аль Маюф (Саудовская Аравия) – Янош Пензеш (Венгрия)
Брюс Милз (США) – Дамиан Тимощь (Польша)
Ярослав Харцыз (Украина) – Кондрат Чайковски (Польша)
Ранее сообщалось, что Усик похвастался отличной формой перед боем с Дюбуа.
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