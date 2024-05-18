Беринчик – Наваррете: боксеры провели взвешивание и дуэль взглядов перед чемпионским боем (видео)

Украинец и мексиканец показали почти идентичный вес.

Украинский боксер Денис Беринчик и мексиканец Эммануэль Наваррете прошли процедуру взвешивания перед боем за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе.

Боксеры показали почти одинаковый вес. Вес Беринчика составил 61,14 кг, а Наваррете – 61,24 кг.

После взвешивания украинец и мексиканец провели финальную дуэль взглядов. Соперники недолго посмотрели друг другу в глаза, после чего пожали руки.

Поединок Беринчик – Наваррете состоится в ночь на 19 мая в американском Сан-Диего. Ожидается, что бой начнется не раньше 7:00 утра по киевскому времени.

В своем последнем бою Беринчик в конце августа 2023 года в андеркарде поединка между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа единогласным решением судей победил шведа Энтони Игита и в восьмой раз защитил титул WBO International в легком весе, которым владеет с 2018 года.

Наваррете последний раз выходил в ринг в ноябре 2023-го, когда завершил вничью поединок с бразильцем Робсоном Консейсао и сохранил титул WBO во втором полулегком весе.

На счету 36-летнего Беринчика 18 побед (9 – нокаутом) в 18 поединках на профессиональном ринге. В послужном списке 29-летнего Наваррете 40 поединков: 38 побед (31 – нокаутом), одно поражение и ничья.

Эмануэль становился чемпионом мира по версии WBO в трех дивизионах: втором легчайшем (2018-2020), полулегком (2020-2023) и втором полулегком (владеет поясом с 2023-го).

Напомним, 12 мая украинец Василий Ломаченко ярко нокаутировал австралийца Джорджа Камбососа и завоевал вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF в легком весе.

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