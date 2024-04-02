Беринчик – Наваррете: букмекеры назвали фаворита чемпионского боя

Денис Беринчик и Эммануэль Наваррете проведут поединок за вакантный титул WBO в легком весе.

18 мая обладатель титула WBO International в легком весе Денис Беринчик проведет бой с действующим чемпионом WBO во втором полулегком весе Эмануэлем Наваррете.

Поединок состоится в Сан-Диего (США). На кону в дуэли между украинцем и мексиканцем будет стоять вакантный титул WBO в легкой весовой категории.

Для Дениса это будет первый в карьере бой за один из четырех главных чемпионских поясов мирового бокса.

Букмекеры уже принимают ставки на чемпионский поединок между Беринчиком и Наваррете.

Прогнозы букмекеров на бой Беринчик – Наваррете

Фаворитом предстоящего титульного поединка букмекеры считают мексиканского боксера. На победу Наваррете они предлагают поставить с коэффициентом 1,27. Выигрыш украинца – 3,55.

Ничья, как наименее вероятный результат в боксе, оценена коэффициентом 17,00.

Беринчик – Наваррете: статистика в профессиональном боксе

На счету 35-летнего Беринчика 18 побед (9 – нокаутом) в 18 поединках на профессиональном ринге.

В своем последнем бою Беринчик в конце августа прошлого года в андеркарде поединка между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа единогласным решением судей победил шведа Энтони Игита и в восьмой раз защитил титул WBO International в легком весе, которым владеет с 2018 года.

29-летний Наваррете в ноябре 2023-го завершил вничью поединок с бразильцем Робсоном Консейсао и сохранил титул WBO во втором полулегком весе. В послужном списке мексиканца 40 поединков: 38 побед (31 – нокаутом), одно поражение и ничья.

Эммануэль становился чемпионом мира по версии WBO в трех дивизионах: втором легчайшем (2018-2020), полулегком (2020-2023) и втором полулегком (владеет поясом с 2023-го).

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