Денис Беринчик / © facebook.com/K2Ukraine

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Бывший чемпион мира по боксу в легком весе Денис Беринчик одержал победу над украинским бойцом на голых кулаках Боваром Ханаковым в главном поединке вечера смешанных и ударных единоборств ARENA 2 "Битва стилей", который состоялся 22 ноября в киевском Дворце спорта.

Бой между Беринчиком и Ханаковым проходил по правилам бокса, но в перчатках для ММА. Поединок длился все пять раундов по три минуты, в течение которых соперники обменивались мощными ударами.

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В четвертом раунде Беринчик попал в оппонента аперкотом и правым хуком, однако довести дело до нокаута ему не удалось. В итоге Денис победил единогласным решением судей.

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Отметим, что Ханаков по прозвищу "Гладиатор" является уроженцем Мариуполя, он смог выехать из своего оккупированного родного города после начала полномасштабного российского вторжения.

В последнем поединке Денис в ночь на 30 августа единогласным решением судей потерпел поражение от британца Сэма Ноукса в бою за титул WBO International в легком весе.

Ханаков в последний раз бился 12 сентября, когда в главном поединке турнира на голых кулаках BAZARA 0 Fight Club IV в Риге уступил Данику Весненко.

Отметим, что Беринчик раньше уже дрался на голых кулаках. В июле 2021 года он техническим нокаутом победил ирландского бойца смешанных единоборств Артема Лобова.

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Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Хижняк завоевал первый титул в профессиональном боксе.

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