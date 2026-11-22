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Беринчик победил "Гладиатора" из Мариуполя в бою в перчатках для ММА
Денис единогласным решением судей одолел Бовара Ханакова.
Бывший чемпион мира по боксу в легком весе Денис Беринчик одержал победу над украинским бойцом на голых кулаках Боваром Ханаковым в главном поединке вечера смешанных и ударных единоборств ARENA 2 "Битва стилей", который состоялся 22 ноября в киевском Дворце спорта.
Бой между Беринчиком и Ханаковым проходил по правилам бокса, но в перчатках для ММА. Поединок длился все пять раундов по три минуты, в течение которых соперники обменивались мощными ударами.
В четвертом раунде Беринчик попал в оппонента аперкотом и правым хуком, однако довести дело до нокаута ему не удалось. В итоге Денис победил единогласным решением судей.
Отметим, что Ханаков по прозвищу "Гладиатор" является уроженцем Мариуполя, он смог выехать из своего оккупированного родного города после начала полномасштабного российского вторжения.
В последнем поединке Денис в ночь на 30 августа единогласным решением судей потерпел поражение от британца Сэма Ноукса в бою за титул WBO International в легком весе.
Ханаков в последний раз бился 12 сентября, когда в главном поединке турнира на голых кулаках BAZARA 0 Fight Club IV в Риге уступил Данику Весненко.
Отметим, что Беринчик раньше уже дрался на голых кулаках. В июле 2021 года он техническим нокаутом победил ирландского бойца смешанных единоборств Артема Лобова.
Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Хижняк завоевал первый титул в профессиональном боксе.