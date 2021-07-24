Беринчик победил "Русского молота" в бою на голых кулаках техническим нокаутом (видео)

Поединок продлился четыре раунда.
Украинский боксер Денис Беринчик одержал уверенную победу над ирландским бойцом смешанных единоборств Артемом Лобовым по прозвищу "Русский молот" в бою на голых кулаках. Поединок проходил во Дворце спорта в Киеве.
Украинец завладел преимуществом с первого раунда боя и имел солидный перевес над соперником за счет скорости работы рук.
В 3-м и 4-м раундах "Русский молот" побывал в нокдауне. На пятую двухминутку Лобов, у которого к тому времени было окровавлено почти все лицо, отказался выходить.
- Беринчик бросил вызов Лобову после своей победы над чилийцем Хосе Санчесом.
- Позже "Русский молот" ответил украинцу согласием на возможный поединок по правилам кулачных боев.
- После победы над Санчесом в активе Беринчика 15 побед (9 нокаутом) в 15 боях.
- Лобов - ирландский боец смешанных боевых искусств, который выступал под эгидой UFC в полулегком и легкой весовых категориях. В 2019 году Лобов дебютировал в лиге кулачных боев Bare Knuckle FC. Он является другом и спарринг-партнером звездного бойца UFC Конора Макгрегора.
Как писал ТСН Проспорт, ранее Усик пытался отговорить Беринчика драться на голых кулаках и давал ему вдвое больше денег.