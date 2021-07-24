Беринчик победил "Русского молота" в бою на голых кулаках техническим нокаутом (видео)

Поединок продлился четыре раунда.

Украинский боксер Денис Беринчик одержал уверенную победу над ирландским бойцом смешанных единоборств Артемом Лобовым по прозвищу "Русский молот" в бою на голых кулаках. Поединок проходил во Дворце спорта в Киеве.

Украинец завладел преимуществом с первого раунда боя и имел солидный перевес над соперником за счет скорости работы рук.

В 3-м и 4-м раундах "Русский молот" побывал в нокдауне. На пятую двухминутку Лобов, у которого к тому времени было окровавлено почти все лицо, отказался выходить.

Беринчик бросил вызов Лобову после своей победы над чилийцем Хосе Санчесом.

Лобову после над чилийцем Позже "Русский молот" ответил украинцу согласием на возможный поединок по правилам кулачных боев.

на возможный поединок по правилам кулачных боев. После победы над Санчесом в активе Беринчика 15 побед (9 нокаутом) в 15 боях.

Лобов - ирландский боец смешанных боевых искусств, который выступал под эгидой UFC в полулегком и легкой весовых категориях. В 2019 году Лобов дебютировал в лиге кулачных боев Bare Knuckle FC. Он является другом и спарринг-партнером звездного бойца UFC Конора Макгрегора.

Как писал ТСН Проспорт, ранее Усик пытался отговорить Беринчика драться на голых кулаках и давал ему вдвое больше денег.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку