Беринчик получил другого соперника для защиты чемпионского титула

Чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик узнал имя своего нового соперника в бою, в котором проведет первую защиту своего титула.

Им станет американец Кейшон Дэвис. Об этом боксер из США сообщил в комментарии boxingnews24.com.

"Я пока не собираюсь вдаваться в подробности, но точно знаю, что Денис Беринчик будет моим следующим соперником. Он непобедим, он прессингующий боец. Он с Украины, дружит с Ломаченко и Усиком. Он отличный боец.

Это безумие. В прошлом году мы должны были биться с ним, но теперь, когда он чемпион мира, все сложилось к лучшему. Это будет отличный бой", – сказал американец.

Пока неизвестно, когда именно состоится бой Беринчика и Дэвиса. Ранее Денис сообщил, что будет защищать пояс WBO в поединке с бывшим чемпионом мира по версии IBF во втором полулегком весе британцем Джозефом Кординой.

Бой между Беринчиком и Кординой планировали провести 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в андеркарде реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, однако в итоге этот поединок так и не организовали, а для украинца нашли другого соперника.

В послужном списке 36-летнего Беринчика 19 побед (9 – нокаутом) в 19 поединках на профессиональном ринге.

Для Дениса это будет первая защита титула WBO в легком весе, который он завоевал в мае 2024 года, раздельным решением судей одолев мексиканца Эмануэля Наваррете.

В активе 25-летнего Кейшона 12 побед (8 – нокаутом) и ни одного поражения. Он является серебряным призером Олимпийских игр-2020 в Токио и владеет поясом WBO Intercontinental в легком весе.

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