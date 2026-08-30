Беринчик потерпел поражение от британского боксера в Лондоне

Денис Беринчик / © facebook.com/K2Ukraine

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Украинский экс-чемпион мира по боксу в легком весе Денис Беринчик потерпел поражение от британца Сэма Ноукса в поединке, который состоялся в субботу, 29 августа, на "O2 Arena" в Лондоне.

Соперники прошли полную дистанцию из 10 раундов, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу британцу — 100:90, 99:91, 98:92.

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Таким образом, Ноукс стал обладателем титула WBO International в легком весе.

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Поражение от Ноукса стало для 38-летнего Беринчика вторым в карьере. Также в его активе 19 побед (9 — нокаутом).

На счету 29-летнего Ноукса 19 побед (16 — нокаутом) и одно поражение на профиринге.

Поединок Ноукс — Беринчик состоялся в андеркарде боя между британцем Мозесом Итаумой и хорватом Филиппом Хрговичем за вакантный титул IBF в супертяжелом весе, от которого отказался украинец Александр Усик.

Для Беринчика это был первый поединок за полтора года. До этого он последний раз выходил в ринг в феврале 2025-го, когда нокаутом проиграл американцу Кейшону Дэвису и потерял титул WBO в легком весе.

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Тренер Дениса рассказал, что его подопечный не был должным образом готов к этому бою из-за травмы, а именно разрыва плечевой губы. После этого украинец перенес две операции на плечи и проходил длительный процесс обновления.

Отметим, что Беринчик завоевал титул WBO в мае 2024 года, раздельным решением судей одолев мексиканца Эмануэля Наваррете.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Хижняк завоевал первый титул в профессиональном боксе.

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