ARENA 2 "Битва стилей"

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В воскресенье, 22 ноября, в Киеве состоится вечер смешанных и ударных единоборств ARENA 2 "Битва стилей". Событие соберет на одной арене представителей разных боевых дисциплин — от бокса до грепплинга. Платформа кино и телевидения Киевстар ТВ станет эксклюзивным транслятором вечера, который начнется в 16:00.

Главным событием вечера станет поединок между экс-чемпионом мира по боксу Денисом Беринчиком и известным бойцом на голых кулаках Боваром Ханаковым по прозвищу "Гладиатор". Бой состоится по правилам бокса, но в 4-унцовых перчатках для ММА. Для Беринчика это выход за пределы классического ринга, а для Ханакова — шанс проверить свой стиль против боксера мирового уровня.

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Также в основном карди Валерий Выгонский встретится с Баширом Мустафаевым в поединке по тайскому боксу. Игорь Янков по прозвищу "Янки" и Александр Буряченко проведут бой по греплингу по правилам submission only: победу здесь можно одержать лишь болевым или удушающим приемом. Всего зрители увидят девять поединков.

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Прямая трансляция ARENA 2 будет доступна эксклюзивно на платформе Киевстар ТВ в специальном плейлисте "Киевстар ТВ Бокс" . Зрители смогут насладиться лучшими моментами поединков в хорошем качестве и с профессиональным комментированием. Смотреть можно из любой страны мира, независимо от мобильного оператора или интернет-провайдера.

Смотрите битву стилей ARENA 2 уже в воскресенье, 22 ноября, в 16:00, эксклюзивно на Киевстар ТВ!

Чтобы вам было удобнее следить за любимыми спортивными событиями, воспользуйтесь обновленным тематическим разделом — "Спорт" на платформе Киевстар ТВ. Здесь вы найдете актуальное расписание, анонсы матчей и соревнований, а также сможете быстро выбрать интересующий вас контент. Болейте за любимых спортсменов удобно и без лишних усилий — все спортивные события в одном месте на платформе Киевстар ТВ.

Справка:

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Киевстар ТВ — совместный проект Киевстар и 1+1 media, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирным программам и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Платформа включает более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Дополнительная информация: tv.kyivstar.ua

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