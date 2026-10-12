Беринчик проведет бой в перчатках для ММА: названы имя соперника и дата поединка

Денис Беринчик / © facebook.com/K2Ukraine

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Бывший чемпион мира по боксу в легком весе Денис Беринчик проведет поединок с украинским бойцом на голых кулаках Боваром Ханаковым.

Об этом сообщил промоушен Arena.

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Поединок станет главным событием второго турнира ММА-промоушена Arena, который пройдет 22 ноября в киевском Дворце спорта.

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Как сообщает Fight Zona, это будет боксерский бой в перчатках для ММА.

На счету Беринчика 19 побед и два поражения на профиринге, тогда как Ханаков одержал одну победу и проиграл два боя в боксе.

В последнем поединке Денис в ночь на 30 августа единогласным решением судей потерпел поражение от британца Сэма Ноукса в бою за титул WBO International в легком весе.

Ханаков в последний раз бился 12 сентября, когда в главном поединке турнира на голых кулаках BAZARA 0 Fight Club IV в Риге уступил Данику Весненко.

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Отметим, что Беринчик раньше уже дрался на голых кулаках. В июле 2021 года он техническим нокаутом победил ирландского бойца смешанных единоборств Артема Лобова.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Хижняк завоевал первый титул в профессиональном боксе.

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