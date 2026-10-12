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Беринчик проведет бой в перчатках для ММА: названы имя соперника и дата поединка
Поединок с участием Дениса Беринчика станет главным событием турнира, который пройдет 22 ноября в столичном Дворце спорта.
Бывший чемпион мира по боксу в легком весе Денис Беринчик проведет поединок с украинским бойцом на голых кулаках Боваром Ханаковым.
Об этом сообщил промоушен Arena.
Поединок станет главным событием второго турнира ММА-промоушена Arena, который пройдет 22 ноября в киевском Дворце спорта.
Как сообщает Fight Zona, это будет боксерский бой в перчатках для ММА.
На счету Беринчика 19 побед и два поражения на профиринге, тогда как Ханаков одержал одну победу и проиграл два боя в боксе.
В последнем поединке Денис в ночь на 30 августа единогласным решением судей потерпел поражение от британца Сэма Ноукса в бою за титул WBO International в легком весе.
Ханаков в последний раз бился 12 сентября, когда в главном поединке турнира на голых кулаках BAZARA 0 Fight Club IV в Риге уступил Данику Весненко.
Отметим, что Беринчик раньше уже дрался на голых кулаках. В июле 2021 года он техническим нокаутом победил ирландского бойца смешанных единоборств Артема Лобова.
Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Хижняк завоевал первый титул в профессиональном боксе.