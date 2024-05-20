Беринчик стал 12-м украинским чемпионом мира по боксу

Украинец Денис Беринчик завоевал титул чемпиона мира по версии WBO в легком весе в поединке, который проходил в Сан-Диего (США) в ночь на 19 мая.

Украинский боксер одолел мексиканца Эммануэля Наваррете, для которого этот бой был уже четвертым за чемпионский статус. Беринчик завоевал свой пояс с первого раза и стал 12-м украинским чемпионом мира по боксу.

Поединок завершился после 12-го раунда, и решение оставили судьям, которые раздельным решением присудили победу Беринчику: двое судей отдали победу Денису (116-112; 115-113), а один рефери увидел триумф мексиканца (116-112).

Эта победа стала 19-й для Беринчика в профессиональной карьере. Впервые в карьере он завершил сражение раздельным решением судей.

"Эта победа — для моих побратимов и всей страны", — сказал боксер после поединка.