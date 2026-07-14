Беринчик вернется на ринг после паузы в полтора года: дата боя и имя соперника

Денис Беринчик / © facebook.com/K2Ukraine

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Бывший чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик (19-1, 9 КО) проведет первый бой за полтора года.

Соперником 38-летнего украинского боксера станет британец Сэм Ноукс (18-1, 16 КО), сообщает промоутерская компания Queensberry Promotions.

Поединок между Беринчиком и Ноуксом состоится 29 августа на O2 Arena в Лондоне в андеркарде боя между британцем Мозесом Итаумом и хорватом Филиппом Хрговичем.

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Беринчик последний раз выходил в ринг в феврале 2025 года, когда нокаутом проиграл американцу Кейшону Дэвису и потерял титул WBO.

Тренер Дениса рассказал, что его подопечный не был должным образом готов к этому бою из-за травмы, а именно разрыва плечевой губы.

После этого Денис перенес две операции на плечи и проходил длительный процесс восстановления.

Поражение от Дэвиса стало для Беринчика первым в профессиональной карьере. Он является серебряным призером Олимпийских игр-2012 в Лондоне.

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Напомним, Беринчик завоевал титул WBO в мае 2024 года, раздельным решением судей одолев мексиканца Эмануэля Наваррете.

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