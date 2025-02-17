Беринчик впервые прокомментировал свое поражение в чемпионском бою против Дэвиса

Денис признался, что не подготовился должным образом к сопернику.

Экс-чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик впервые прокомментировал свое поражение в титульном бою против американца Кейшона Дэвиса.

Украинский боксер опубликовал видеообращение в Instagram-stories, заявив, что не подготовился должным образом к своему сопернику.

"Желаем здоровья. Отправляемся домой из Нью-Йорка. Касательно поражения – не подготовился должным образом к такому противнику. Он был сильнее в тот вечер. Лучше бокса только бокс, вперед к победе", – сказал Беринчик.

В ночь на 15 февраля Беринчик нокаутом проиграл Дэвису в четвертом раунде поединка, который состоялся на арене "Madison Square Garden" в Нью-Йорке (США). До этого в третьем раунде украинец побывал в нокдауне.

Для Дениса это была первая защита титула WBO в легком весе, который он завоевал в мае 2024 года, раздельным решением судей одолев мексиканца Эмануэля Наваррете.

36-летний Беринчик потерпел первое поражение в своей карьере и потерял пояс WBO в легком весе. До этого Денис одержал 19 побед (9 нокаутом) в 19 поединках на профессиональном ринге. Он является серебряным призером Олимпийских игр-2012 в Лондоне.

В послужном списке 25-летнего Кейшона теперь 13 побед (9 – нокаутом) и ни одного поражения. Он является серебряным призером Олимпийских игр-2020 в Токио.

Ранее сообщалось, что тренер Беринчика назвал главную причину поражения своего подопечного в чемпионском бою против Дэвиса.

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