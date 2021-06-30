Беседин тяжело травмировался в матче со Швецией: Шовковский сообщил, сыграет форвард в 1/4 финала Евро

Беседин тяжело травмировался в матче со Швецией: Шовковский сообщил, сыграет форвард в 1/4 финала Евро

Артем Беседин во время поединка 1/8 финала в шотландском Глазго получил ужасную травму.

Украина 29 июня в матче 1/8 финала Евро-2020 обыграла Швецию с феерическим результатом 2:1 и вышла в четвертьфинал турнира. Впрочем, к сожалению, во время дополнительного времени украинский нападающий Артем Беседин получил тяжелую травму, из-за которой он покинул поле и ему даже придется вернуться в Киев на углубленное медицинское обследование.

Об этом сообщил Александр Шовковский в Instagram.

"К сожалению, большие победы даются нам дорогой ценой! Мы не сможем больше рассчитывать на помощь в следующих матчах на Артема Беседина, разве что на его поддержку, но и она будет для нас дополнительным стимулом. Мы все надеемся, что все обойдется и не будет сильных повреждений!", — отметил ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский.

По его словам, Беседин в результате травмы вынужден оставить украинскую команду на Евро и вернуться в Киев, чтобы пройти полное обследование.

Как известно, в первом экстратайме Артем Беседин после грубого фола шведского футболиста Даниэльссона покинул поле из-за травмы, а вместо него на поле вышел Виктор Цыганков.

Отметим, что сборная Украины уже в эту субботу, 3 июля, сыграет против Англии в четвертьфинале Евро-2020. Начало футбольного матча в 22:00.

Ранее ТСН Проспорт писал, что сказал Андрей Шевченко после фантастической победы над шведами на Евро-2020. А защитник сборной Украины Виталий Миколенко в Instagram опубликовал ролик с празднованием командой в раздевалке победы над Швецией в 1/8 финала Евро-2020.

"Шева — гений": реакция соцсетей на исторический выход сборной Украины в четвертьфинал Чемпионата Европы

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Фантастический успех: сборная Украины вышла в четвертьфинал Евро-2020

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