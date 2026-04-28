- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 189
- Время на прочтение
- 2 мин
Бешеная перестрелка: ПСЖ одолел "Баварию" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
Ответный поединок между командами состоится 6 мая в Мюнхене.
Французский ПСЖ обыграл немецкую "Баварию" в сверхрезультативном первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Парк де Пренс" в Париже завершился со счетом 5:4.
Счет в игре на 17-й минуте открыла "Бавария" — Гарри Кейн реализовал пенальти после того, как Вильям Пачо сбил Луиса Диаса в собственной штрафной площадке.
На 24-й минуте ПСЖ отыгрался — Хвича Кварацхелия получил заброс из глубины от Дезире Дуэ, сместился с левого фланга в центр и точно пробил под дальнюю штангу.
На 33-й минуте уже парижане вышли вперед — Жоау Невеш ударом головой в дальний угол замкнул подачу с углового от Усмана Дембеле.
На 41-й минуте мюнхенцы восстановили паритет во встрече — Майкл Олисе получил передачу от Александара Павловича, зашел в штрафную площадку и вколотил мяч под перекладину.
В компенсированное к первому тайму время ПСЖ снова повел в счете — Усман Дембеле забил с пенальти, который был назначен за игру рукой Альфонсо Дэвиса в штрафной площадке "Баварии".
На 56-й минуте подопечные Луиса Энрике увеличили свое преимущество в счете — Кварацхелия оформил дубль, расстреляв ворота Мануэля Нойера после прострела Ашрафа Хакими с правого фланга.
На 58-й минуте французский клуб в пятый раз поразил ворота "Баварии" — Дембеле оформил дубль ударом от ближней штанги с левого фланга штрафной площадки после передачи Дуэ.
На 65-й минуте подопечные Венсана Компани сократили отставание — Дайот Упамекано точно пробил головой после подачи Йозуа Киммиха со штрафного.
На 68-й минуте "Бавария" вплотную приблизилась к сопернику в счете — Луис Диас воспользовался забросом Кейна от центрального круга и точно пробил в правый угол.
Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный провел весь матч на скамейке для запасных.
Обзор матча ПСЖ — "Бавария"
Ответный матч между "Баварией" и ПСЖ состоится в среду, 6 мая, на "Альянц Арене" в Мюнхене. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.
Победитель этой пары в финале Лиги чемпионов сыграет с триумфатором другого полуфинального противостояния, где сойдутся мадридский "Атлетико" и лондонский "Арсенал".
Финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в венгерском Будапеште.
Напомним, ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В прошлогоднем финале французский клуб раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный еврокубок.