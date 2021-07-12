Бешеные эмоции: фанаты в Риме бурно встретили победителей Евро-2020 (видео)

Болельщики "Скуадры адзурры" ждали своих героев в аэропорту.

Сборная Италии вернулась домой после выигрыша Чемпионата Европы-2020. В финальном матче на "Уэмбли" в Лондоне "Скуадра Адзурра" в серии пенальти обыграла Англию.

Встретить итальянских футболистов в аэропорту пришло много фанатов. Они поздравили свою команду с завоеванием трофея громкими криками и аплодисментами, а также неистовыми песнями.

Главный тренер итальянской сборной Роберто Манчини и капитан Джорджо Кьеллини первыми спустились с трапа с кубком чемпионов Европы в руках. Кьеллини, который одел на голову корону, похвастался трофеем перед фанатами.

Associated Press

Associated Press

Затем новоиспеченные чемпионы Европы отправились в гостиницу, где их также горячо приветствовали болельщики.

Добавим, что после финального матча континентального первенства в Риме также происходило безумие. Итальянцы наслаждались моментами грандиозного триумфа - комментарии излишни.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Ранее ТСН Проспорт писал, как сборная Италии праздновала триумф на Евро-2020.

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Сборная Италии стала чемпионом Европы второй раз в истории. Ранее "Скуадра адзурра" выиграла турнир в 1968 году и дважды уступала в финалах (2000, 2012).

Для Англии это был первый финал чемпионатов Европы. Ранее она дважды останавливалась на стадии полуфинала (1968, 1996). Команда "Трех львов" никогда не выигрывала континентальное первенство.

Евро-2020: второй раз в истории итальянская сборная одержала победу

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