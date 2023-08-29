Бешикташ – Динамо: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч квалификации Лиги конференций

"Бело-синие" попытаются реабилитироваться за поражение в первом поединке и выйти в групповой этап.
В четверг, 31 августа, киевское "Динамо" сыграет против турецкого "Бешикташа" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2023/24.
Поединок состоится в Стамбуле на стадионе "Водафон Парк". Начало – в 21:00 по киевскому времени.
В первом матче в Бухаресте "Динамо" уступило "Бешикташу" со счетом 2:3.
Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой этап Лиги конференций. Проигравшая команда простится с еврокубками.
Где смотреть матч Бешикташ – Динамо
На территории Украины ответный поединок плей-офф отбора Лиги конференций между "Бешикташем" и Динамо" в прямом эфире покажут телеканал 2+2 и YouTube-канал FootballHub.
Кроме того, игру можно посмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.
На нашем сайте также будет доступна онлайн-видеотрансляция матча "Бешикташ" – "Динамо".
Прогнозы букмекеров на матч Бешикташ – Динамо
Однозначным фаворитом грядущего поединка букмекеры считают турецкий клуб. На победу "Бешикташа" можно поставить с коэффициентом 1,51. Ничья – 4,60. Выигрыш киевлян – 6,70.
Аналогично, стамбульцам предсказывают выход в следующую стадию турнира – 1,07. Проход "Динамо" в групповой раунд Лиги конференций оценивается коэффициентом 9,25.
Ранее сообщалось, что один из лидеров "бело-синих" Андрей Ярмоленко не поможет своей команде в ответном матче плей-офф отбора Лиги конференций с "Бешикташем".
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