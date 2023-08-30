Бешикташ – Динамо: онлайн-видеотрансляция ответного матча квалификации Лиги конференций

Смотрите решающий поединок между киевским и стамбульским клубами за путевку в групповой этап Лиги конференций.

В четверг, 31 августа, киевское "Динамо" сыграет против турецкого "Бешикташа" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2023/24.

Поединок состоится в Стамбуле на стадионе "Водафон Парк". Начало – в 21:00 по киевскому времени.

Отметим, что в первой встрече, которую команды провели в Бухаресте, "Динамо" уступило "Бешикташу" со счетом 2:3 .

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой этап Лиги конференций. Проигравшая команда вылетит из еврокубков.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Бешикташ" – "Динамо" из Youtube-канала FootballHub.

Поединок также можно просмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ и телеканале 2+2.

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