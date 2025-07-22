Бешикташ – Шахтер: где смотреть и ставки букмекеров на матч квалификации Лиги Европы

"Шахтер" / © ФК Шахтер

Реклама

В четверг, 24 июля, донецкий "Шахтер" сразится с турецким "Бешикташем" в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2025/26.

Поединок состоится в Стамбуле на стадионе "Бешикташ Парк". Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Отметим, что "Шахтер" в первом квалификационном раунде Лиги Европы прошел финский "Ильвес" (6:0, 0:0). "Бешикташ", который в прошлом сезоне занял четвертое место в чемпионате Турции, матчем против украинского клуба начнет свою еврокампанию.

Реклама

Где смотреть матч Бешикташ – Шахтер

Матч "Бешикташ" – "Шахтер" в прямом эфире будет транслировать платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ставки букмекеров на матч Бешикташ – Шахтер

Незначительным фаворитом грядущего матча букмекеры считают турецкий клуб. На победу "Бешикташа" можно поставить с коэффициентом 2,38. Ничья – 3,75. Выигрыш "горняков" – 2,73.

А вот в двухматчевом противостоянии аналитики отдают предпочтение уже "Шахтеру" – на выход подопечных Арды Турана в следующую стадию принимаются ставки с коэффициентом 1,66. Итоговый успех "Бешикташа" – 2,13.

Ответный поединок будет номинально домашним для "оранжево-черных" и состоится в четверг, 31 июля, на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове (начало – в 21:00 по киевскому времени).

Реклама

Победитель двухматчевой дуэли выйдет в 3-й раунд отбора Лиги Европы, где встретится с проигравшим пары "Рейнджерс" (Шотландия) – "Панатинаикос" (Греция).

Тот, кто проиграет, отправится в 3-й раунд квалификации Лиги конференций, где поборется с победителем пары: "Сент-Патрикс" (Ирландия) – "Нымме Калью" (Эстония).