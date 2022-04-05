Бесполезно пытаются судиться: CAS зарегистрировал уже 10 апелляций от российских ассоциаций

Бесполезно пытаются судиться: CAS зарегистрировал уже 10 апелляций от российских ассоциаций

Представители страны-агрессора отчаянно пытаются отстоять свою "правоту".

С начала полномасштабной войны России против Украины спортсменов страны-агрессорки отстранили от мирового спорта, но они продолжают тщетно отстаивать свои права в Спортивно-арбитражном суде (CAS).

В настоящее время в CAS зарегистрировано 10 апелляций от российских федераций и спортсменов на решение международных федераций по устранению атлетов от участия в международных соревнованиях, сообщается на официальном сайте организации.

Три из них касаются футбола, апелляция Олимпийского комитета России по недопуску спортсменов на зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль.

Зарегистрирована совместная апелляция Союза коньков России и Федерации фигурного катания на коньках России, под которой подписались Семен Елистратов, Ангелина Голикова, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Отдельно зарегистрированы апелляции представителей спортивной гимнастики, прыжков на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе в международную и европейскую федерации гимнастики. Среди авторов – Никита Нагорный, Ангелина Мельникова, Михаил Заломин, Виталий Иванчук и Ирина Караваева.

Также зарегистрированы апелляции Союза биатлонистов России, федераций академической гребли и регби.

Напомним, что синистр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук призвал лишить Россию членства в Международном олимпийском комитете и всех международных спортивных федерациях из-за развязавшейся полномасштабной войны против Украины.

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