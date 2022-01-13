"Бесполезный бомж": Фьюри оскорбительно ответил Владимиру Кличко, который вступился за Усика

"Цыганский король" разозлился после того, как легендарный украинец напомнил ему о проваленном допинг-тесте.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри записал ответ своему бывшему сопернику, знаменитому украинскому боксеру Владимиру Кличко.

Накануне "Цыганский король" назвал Александра Усика "маленьким стероидным боксером". После этого Кличко-младший встал на защиту своего соотечественника и вспомнил, что допинг-тест британца оказался положительным перед их поединком в 2015 году.

"Владимир, жаль, что кто-то не может быть тобой, потому что ты даже не смог поразить цель за 12 раундов. Теперь, дедушка, время забрало тебя. Усик и ты вместе никогда не смогли бы победить такого человека, как я. После стольких лет ты открыл свой большой рот.

Смотри, это раньше принадлежало тебе. Я снял с тебя все пояса. Теперь они принадлежат мне. Ты - бесполезный бомж, который мечтает, чтобы Усик мог что-то сделать с таким человеком, как я", - сказал Фьюри на видео в своем Twitter.

Добавим, что потенциальный бой Усика и Фьюри может быть за четыре основных пояса и звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Правда, перед этим украинцу необходимо защитить свои титулы в реванше с Джошуа или заставить Эй Джея отказаться от второго поединка.

В ночь на 26 сентября Усик победил Энтони Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе.

единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 31 победа (22 – нокаутом) и одна ничья. Он также остается непобедимым на профессиональном ринге.

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