"Беспроигрышная ситуация для Джошуа": Фьюри объяснил, почему бой с британцем должен состояться

Обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри оценил возможность проведения поединка с соотечественником Энтони Джошуа и рассказал, почему британцу будет полезна встреча с ним.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри считает, что бывшему чемпиону Энтони Джошуа нужно согласиться на бой с ним.

"Почему бы поединка с Джошуа не состояться? Он был бы большим андердогом, но это беспроигрышная ситуация для него. Если все будут ждать, что Джошуа проиграет, но он победит меня, то Энтони вернется на вершину и станет величественнее, чем когда-либо.

У него есть три поражения, потому какая разница, если он проигрывает в четвертый раз? Четыре поражения ничего не означают. Посмотрите на Дерека Чисору. У него 12 поражений, но он все еще дерется", — цитирует Фьюри The Ring.

Ранее Усик заявил, что его интересует только бой с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. В то же время украинец рассказал, что в этом году уже не планирует выходить на ринг. Крымчанин намерен залечить старые травмы и полностью восстановиться после реванша из Джошуа, а также провести время с семьей. В ответ Фьюри предложил Джошуа подраться в декабре этого года.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Фьюри в ночь на 24 апреля 2022 года нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта и сохранил титул WBC, после чего объявил о завершении карьеры.

Таким образом, в потенциальном поединке между Усиком и Фьюри на кону будут стоять четыре основных пояса (WBA, WBO, IBF, WBC) и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 — нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 32 победы (23 – нокаутом) и одна ничья.

Читайте также:

Промоутер Фьюри: бой с Джошуа состоится в Великобритании и надеемся, что в ноябре

"Это просто словесная диарея": катмен Усика отреагировал на предложение Фьюри выйти на ринг из Джошуа

"Парень с синдромом маленького человека": Фьюри грубо обидел Усика после заявления менеджера украинца