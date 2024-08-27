Бетис – Кривбасс: где смотреть и ставки букмекеров на ответный матч отбора Лиги конференций

В первом поединке украинский клуб потерпел поражение со счетом 0:2.

В четверг, 29 августа, криворожский "Кривбасс" проведет ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2024/25 против испанского "Бетиса".

Поединок состоится на стадионе "Бенито Вильямарин" в Севилье. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В первом матче, который состоялся 22 августа в словацком городе Кошице, криворожский клуб уступил представителю Ла Лиги со счетом 0:2.

Где смотреть матч Бетис – Кривбасс

В Украине поединок "Бетис" – "Кривбасс" в прямом эфире покажет телеканал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Текстовая онлайн-трансляция матча "Бетис" – "Кривбасс" будет доступна на нашем сайте.

Прогнозы букмекеров на матч Бетис – Кривбасс

Абсолютным фаворитом поединка букмекеры считают испанский клуб. На победу "Бетиса" принимаются ставки с коэффициентом 1,24. Ничья – 7,00. Выигрыш "Кривбасса" – 18,00.

Победитель двухматчевого противостояния попадет в основную стадию Лиги конференций, а проигравшая команда вылетит из еврокубков.

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