Бетис – Кривбасс: онлайн-трансляция ответного матча квалификации Лиги конференций

В четверг, 29 августа, криворожский "Кривбасс" проведет ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2024/25 против испанского "Бетиса".

Поединок состоится на стадионе "Бенито Вильямарин" в Севилье. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В первом матче, который состоялся 22 августа в словацком городе Кошице, криворожский клуб уступил представителю Ла Лиги со счетом 0:2.

Победитель двухматчевого противостояния попадет в основную стадию Лиги конференций, а проигравшая команда вылетит из еврокубков.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка "Бетис" – "Кривбасс".