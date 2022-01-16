"Бетис" пробился в четвертьфинал Кубка Испании по итогам скандального матча

"Бетис" пробился в четвертьфинал Кубка Испании по итогам скандального матча

В Севилье завершился перенесенный поединок.

В воскресенье, 16 января, в рамках 1/8 финала Кубка Испании "Бетис" обыграл "Севилью" в скандальном матче – 2:1 .

В первом тайме команды обменялись точными ударами Алехандро Гомеса и Набиля Фекира.

После гола Фекира в ворота Севилья, болельщики Бетиса бросили с трибун палку в игрока "нервионцев" Жоана Жордана. Поэтому вчера поединок был прерван и возобновлен только сегодня.

На 73-й минуте Серхио Каналес поразил ворота "Севильи" и подарил "Бетису" путевку в четвертьфинал Кубка Короля.

В параллельном матче дня "Валенсия" минимально победила "Атлетико Балеарес" и тоже пробилась в следующий этап турнира.

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