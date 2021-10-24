Бей своих, чтобы чужие боялись: Ибрагимович впервые в карьере поразил собственные ворота (видео)

Бей своих, чтобы чужие боялись: Ибрагимович впервые в карьере поразил собственные ворота (видео)

Это не помешало "россонери" одержать победу и возглавить Серию А.

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович в гостевом поединке 9-го тура итальянской Серии А против "Болоньи" забил первый автогол в своей карьере.

40-летний шведский бомбардир в начале второго тайма головой срезал мяч в собственные ворота после подачи с углового. Для Ибрагимовича, на счету которого 957 сыгранных матчей и 565 голов, этот автогол стал первым в карьере.

Впрочем, для "красно-черных" это не повлияло на общий итог встречи. "Милан" выиграл со счетом 4:2, а Ибрагимович на последних минутах забил уже и в чужие ворота. Также Златан сделал голевую передачу на 16-й минуте, когда форвард "россонери" Рафаэл Леау открыл счет.

Отметим, что почти весь поединок команды играли в неравных составах. На 20-й минуте защитник "Болоньи" Адама Сумаоро получил прямую красную карточку. А на 58-й минуте, когда команда Синиши Михайловича неожиданно смогла отыграться с 0:2, арбитр удалил с поля Роберто Сориано. Таким образом, "Болонья" доигрывали матч вдевятером.

Видеообзор матча (автогол Ибрагимовича на 2:24)

"Милан" (25 очков) возглавил турнирную таблицу Серии А. Сегодня "Наполи" (24 балла) может подвинуть "россонери" с вершины после гостевого поединка с "Ромой".

"Болонья" (12 пунктов) расположилась на 9-м месте.

В 10-м туре итальянского чемпионата "Милан" 26 октября примет "Торино", а "Болонья" 28 октября на выезде сразится с "Наполи".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку