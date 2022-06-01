Бейл трогательно простился с "Реалом" после 9 лет в клубе: УЕФА вспомнил его шедевр в Киеве (видео)

Бейл трогательно простился с "Реалом" после 9 лет в клубе: УЕФА вспомнил его шедевр в Киеве (видео)

Звездный форвард "Реала" Гарет Бейл объявил об уходе из мадридского клуба.

Этим летом у 32-летнего нападающего национальной сборной Уэльса заканчивается контракт со "сливочными". Стороны решили не продолжать сотрудничество, поэтому после победного финала Лиги чемпионов-2021/22 валлиец покидает "Королевский клуб".

Об этом Гарет сообщил у себя в соцсетях.

"Я пишу это сообщение, чтобы поблагодарить всех моих одноклубников, бывших и нынешних, моих тренеров, персонал и болельщиков, которые меня поддерживали. Я прибыл сюда 9 лет назад совсем молодым парнем, который хотел воплотить мечту в жизнь и играть за этот клуб.

Я хотел играть в этой футболке, с этой эмблемой на груди, выступать на "Сантьяго Бернабеу", завоевывать трофеи и быть частью чего-то большого. Сейчас я могу оглянуться назад и честно сказать, что мечта действительно сбылась и даже больше.

Быть частью истории этого клуба и достичь того, чего мы достигли, когда я был игроком "Реала" - это был невероятный опыт и то, что я никогда не забуду", - написал Бейл в Instagram.

Отдать должное мадридскому этапу карьеры Бейла решили в УЕФА. Пресс-служба организации опубликовала в соцсетях роскошный гол Гарета в киевском финале Лиги чемпионов 2018 года.

Именно его дубль тогда позволил "сливочным" в третий раз поднять над головой Кубок чемпионов.

Бейл стал игроком "Реала" в 2013 году, перебравшись в Мадрид из лондонского "Тоттенхэма" за рекордную на то время сумму - 101 млн евро. С тех пор Гарет провел за "сливочных" 258 матчей, забил 106 голов и отдал 67 ассистов.

Вместе с "Реалом" валлиец трижды выиграл Ла Лигу, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА, однажды стал обладателем Кубка Испании, пять раз побеждал в Лиге чемпионов, а также четырежды триумфовал на Клубном чемпионате мира.

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