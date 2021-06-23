Бэйла спросили, где будет в следующем сезоне играть легенда "Реала" Рамос: ответ "убил" журналистов

Валлиец дал ответ относительно дел в клубе.

Звездного вингера сборной Уэльса Гарета Бэйла на одной из пресс-конференций во время Евро-2020 журналисты спросили относительно будущего его партнера по мадридскому "Реалу" Серхио Рамоса, который этим летом покинул "сливочных".

ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ И ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ РАМОСА В "РЕАЛЕ"

На вопрос, знает ли он, где будет играть в следующем сезоне легендарный защитник, 31-летний футболист уверенно ответил: "Да, знаю".

Этим откровением он удивил прессу, так как официальной информации о новом клубе Рамоса все еще нет. После этого Гарет добавил: "В защите". Сказав это, он рассмеялся сам и рассмешил присутствующих.

Рамос выступал за "Реал" с 2005 года, перейдя из " Севильи ". Со "сливочными" Серхио завоевал 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании.

". Со "сливочными" Серхио завоевал 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании. В футболке "бланкос" Рамос сыграл в 671 матче, забил 101 гол и отдал 49 результативных передач. В сезоне-2020/21 он провел 21 матч за "сливочных", на его счету 4 гола и 1 результативная передача. В сентябре 2020-го Рамос установил рекорд , став самым результативным защитником в истории сборных - он забил 23 мяча за национальную команду.

, став самым результативным защитником в истории сборных - он забил 23 мяча за национальную команду. В ноябре Серхио побил европейский рекорд по количеству матчей за национальную команду, обойдя легендарного итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона (176 матчей).

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку