Без бывшей команды Реброва, но с Яремчуком: определились еще три участника группового этапа Лиги чемпионов

Без бывшей команды Реброва, но с Яремчуком: определились еще три участника группового этапа Лиги чемпионов

Известны имена 29 команд из 32, которые сыграют в основном раунде турнира.

Во вторник, 24 августа, стали известны еще три участника группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22.

По итогам ответных матчей раунда плей-офф квалификации в основную сетку главного европейского клубного турнира пробились шведский "Мальме", лиссабонская "Бенфика" и швейцарский "Янг Бойз". Последние три участника группового этапа определятся завтра.

"Мальме" в раунде плей-офф квалификации прошел болгарский "Лудогорец" - 2:0, 1:2. "Бенфика" с украинцем Романом Яремчуком оказалась сильнее нидерландского ПСВ - 2:1, 0:0. "Янг Бойз" выбил экс-команду Сергея Реброва "Ференцварош" - 3:2, 3:2.

Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов состоится 26 августа.

От Украины прямое место в основной сетке турнира получило киевское "Динамо". Донецкий "Шахтер" присоединится к "бело-синим", если пройдет "Монако", который был обыгран "горняками" в первом матче со счетом 1:0. Ответная игра между командами состоится 25 августа в Харькове.

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