Без чемпионов: в Украине досрочно завершили баскетбольный сезон

Исполком Федерации баскетбола Украины принял решение о досрочном завершении всех соревнований сезона 2021/22 в связи с полномасштабным вторжением России.
Чемпионат завершен без определения призеров, а турнирная таблица зафиксирована окончательной на момент 24 февраля.
Об этом сообщается на официальном сайте ФБУ.
На первом месте мужской Суперлиги завершил сезон "Прометей". В марте президент "Прометея" Владимир Дубинский сообщил о роспуске всех команд клуба. Вторую позицию в Суперлиге занял "Будивельник", третьим стал "Киев-Баскет."
В женской Суперлиге в тройке сложилась та же ситуация — на первом месте "Прометей", вторым стал "Будивельник", третьим — "Киев-Баскет".
Напомним, что баскетбольные команды из России и Белоруссии не смогут сыграть в Лиге чемпионов-2022/23.
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