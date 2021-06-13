Без Цыганков: стала известна заявка сборной Украины на матч Евро-2020 против Нидерландов

"Сине-желтые" готовятся к первой игре на турнире почти в полном боевом составе.

В воскресенье, 13 июня, сборная Украины начнет свой путь на Чемпионате Европы-2020.

Команда Андрея Шевченко стартует на континентальном первенстве поединком против Нидерландов. Так, на официальном сайте УАФ появилась заявка футболистов украинской команды, которые будут готовиться ко встрече с "Оранье".

Итак, в список попали 23 исполнителя. Пропустят матч с Нидерландами Виктор Цыганков, Роман Безус и Георгий Судаков. Окончательная заявка выглядит следующим образом:

Вратари — Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин;

— Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин; Защитники — Эдуард Соболь, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Александр Тымчик, Денис Попов;

— Эдуард Соболь, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Александр Тымчик, Денис Попов; Полузащитники — Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Николай Шапаренко, Марлос, Евгений Макаренко;

— Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Николай Шапаренко, Марлос, Евгений Макаренко; Нападающие — Роман Яремчук, Артем Беседин, Артем Довбик.

Поединок Нидерланды — Украина начнется в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию этой игры.

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Добавим, что вы также можете следить на ТСН Проспорт за всем, что происходит вокруг матча Нидерланды — Украина.

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